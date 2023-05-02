Суспільство

В Україні запрацював реєстр зниклих безвісти

2 Травня 2023 10:33
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війна, полон

З 2 травня в Україні працює Єдиний реєстр зниклих безвісти, куди вносять дані про зниклих.

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

“У реєстрі будуть зібрані та централізовані дані щодо зниклих безвісти: ПІБ особи, місце та дата народження, сімейний стан, місце проживання, територія, на якій відбулося зникнення, обставини та час зникнення, прикмети особи.

Також до реєстру буде внесено інформацію про наявність чи відсутність рішення суду про визнання осіб безвісно відсутніми або оголошення померлими, а також інші дані, які сприятимуть розшуку особи.

Через місяць після внесення відповідної інформації до реєстру рідні зможуть отримати відповідний витяг, який підтверджуватиме статус зниклого”, – йдеться у повідомлені.

На підставі витягу люди зможуть звернутися до Пенсійного фонду, щоб отримати пенсію по втраті годувальника непрацездатним членам сімʼї.

Реєстр розроблений Міністерством внутрішніх справ спільно з Уповноваженим зі зниклих безвісти й іншими відомствами.


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В Україні запрацював реєстр зниклих безвісти
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