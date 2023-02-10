В Україні почались екстрені відключення електроенергії через загрозу ракетного удару

В Україні оголошена повітряна тривога. У Сумській області, Києві, Київській та Дніпропетровській областях області превентивно відключають електроенергію.

“У зв’язку із загрозою ракетних обстрілів, за розпорядженням НЕК “Укренерго”, відбуваються екстрені відключення електроенергії”, – йдеться в повідомленні “Сумиобленерго”.

Крім того, прес-служба ДТЕК повідомила, що екстрені відключення світла відбувається у Києві, Київській та Дніпропетровській областях.

У Харківській області також можливі аварійні знеструмлення для збереження енергосистеми, повідомили в «Харківобленерго». Зокрема, електроенергії немає в Лозівській громаді