Суспільство

В Україні почались екстрені відключення електроенергії через загрозу ракетного удару

10 Лютого 2023 08:59
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електроенергія

В Україні оголошена повітряна тривога. У Сумській області, Києві, Київській та Дніпропетровській областях області превентивно відключають електроенергію.

“У зв’язку із загрозою ракетних обстрілів, за розпорядженням НЕК “Укренерго”, відбуваються екстрені відключення електроенергії”, – йдеться в повідомленні “Сумиобленерго”.

Крім того, прес-служба ДТЕК повідомила, що екстрені відключення світла відбувається у Києві, Київській та Дніпропетровській областях.

У Харківській області також можливі аварійні знеструмлення для збереження енергосистеми, повідомили в «Харківобленерго». Зокрема, електроенергії немає в Лозівській громаді


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