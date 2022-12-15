Суспільство

В Росії знов пожежа, спалахнув нафтопереробний завод В Ангарську Іркутської області сталася пожежа на нафтопереробному заводі, повідомив мер міста Сергій Петров. За його словами, площа пожежі становила 2,5 тис. кв. м. “О 06:00 за місцевим часом до пожежно-рятувальної служби надійшло повідомлення про пожежу на технологічній установці промислового майданчика в Ангарському міському окрузі Іркутської області”, — уточнили в прес-службі регіонального управління МНС. 2 людини загинули, 4 постраждали, повідомив СК. МНС назвало ймовірною причиною події загазованість систем технологічної установки. Поділитися:



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