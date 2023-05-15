Суспільство

В окупованому Токмаку прогриміли вибухи – Андрющенко В тимчасово окупованому місті Токмак Запорізької області зранку 15 травня прогриміла серія вибухів. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. “У Токмаку на Запоріжжі зараз справжній добрий ранок від ЗСУ”, – написав він. Поділитися:



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