Суспільство

В одному з райвідділів поліції Харківської області окупанти варили самогон

15 Вересня 2022 16:37
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Окупанти на Харківщині часто використовували приміщення поліції як свої штаби, а в одному з них розміщувався самогонний апарат, розповів голова Національної поліції України Ігор Клименко.

“Зламані меблі, загажені речі, розбиті приміщення, повний безлад у кімнатах. Так жили російські загарбники на окупованих територіях Харківської області. Це яскравий доказ того, що окупанти прийшли лише знищувати”, – написав Клименко.

За його словами, російські військові часто обирали для штабу приміщення місцевої поліції. “Скільки сил ми свого часу доклали, щоб упорядкувати ці приміщення. І ось – повна розруха, розібрані службові авто у дворах. А в одному з райвідділів ми навіть самогонний апарат виявили. Мабуть, “другій армії світу” треба було поповнювати запаси “хоробрості”. Пропаганда вже не справляється”, – розповів голова Нацполіції.


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