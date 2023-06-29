Укрпошта збільшує час роботи відділень

Укрпошта з 1 липня збільшує час роботи відділень. Більшість із них працюватимуть максимально можливий час та будуть відкриті у вихідні, повідомляє пресслужба компанії.

Відділення поштового зв’язку, розташовані у торгових центрах та на територіях ринків, будуть відкриті згідно з графіком роботи конкретного ТЦ або ринку.

Також Укрпошта поступово переглядає графіки робіт сільських стаціонарних відділень. Якщо раніше вони працювали два-три дні на тиждень, то тепер – протягом п’яти днів.

“Це не останнє оновлення графіків роботи відділень, оскільки мета компанії – максимально стандартизувати їх”, – сказано в повідомленні.

Перевірити оновлений графік роботи відділень можна на сайті, у додатку Укрпошти, в чат-боті або в контакт-центрі за номером 0 800 300 545