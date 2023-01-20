Суспільство

Українські сапери закінчили навчання у Камбоджі — одній з найбільш замінованих країн світу

20 Січня 2023 15:22
19
дснс

Група українських саперів 20 січня закінчила тижневі навчання у Камбоджі — одній з найбільш замінованих країн світу.

Про це пише The Associated Press.

Під час навчань група з 15 українських саперів спілкувалася з експератами, які мають досвід знешкодження мінних полів у Камбоджі. Український сапер Станіслав Куликовський розповів, що його команда вдячна за навчання, адже в Україні вже 64 сапери зазнали поранень та 13 загинули під час виконання службових обов’язків.

За його словами, основною проблемою для українських саперів є масштаб роботи, хоча також важливо встигнути видалити всі міни до повернення цивільних жителів.

Упродовж навчань українці побували на різних об’єктах та навчилася користуватися передовим японським міношукачем Advanced Landmine Imaging System. Цей портативний пристрій складається з металошукача з вбудованим георадаром, який може допомогти саперам виявляти та ідентифікувати закопані міни.

Також група українців відвідала музей, присвячений вивченню різних наземних мін і боєприпасів, що не розірвалися, знайдених у Камбоджі.

Надалі навчання українців також триватиме за допомогою регулярних відеоконференцій. А у квітні група з 3-5 камбоджійських експертів вирушить до Польщі, щоб навчити більше українців.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
20 Січня 2023 15:50
107

Під час “Рамштайну” не схвалили рішення про танки для України
20 Січня 2023 18:30
0

Окупанти нарощують інтенсивність застосування авіації при спробах наступу, – Генштаб ЗСУ
20 Січня 2023 14:22
58

“Харківобленерго” з понеділка запроваджує новий графік погодинних відключень світла
20 Січня 2023 12:11
58

На авіабазі Рамштайн розпочалася зустріч союзників України
20 Січня 2023 12:00
99

Фінляндія надасть Україні важку артилерію
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Признано официально: царь мордора — ненастоящий (возможные последствия)
Сергій ПРИТУЛА

Українці тримають стрій!
Александр КИРШ

Мордор мордору по морде, или Удар пуйлом по “вагнеру”: последствия
Александр КИРШ

Пёсик Трампик?
Сергій ПРИТУЛА

Єдність, яка вразила світ
Александр КИРШ

Аналитические провалы США не меньше провалов мордора
усі думки