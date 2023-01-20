Українські сапери закінчили навчання у Камбоджі — одній з найбільш замінованих країн світу

Група українських саперів 20 січня закінчила тижневі навчання у Камбоджі — одній з найбільш замінованих країн світу.

Про це пише The Associated Press.

Під час навчань група з 15 українських саперів спілкувалася з експератами, які мають досвід знешкодження мінних полів у Камбоджі. Український сапер Станіслав Куликовський розповів, що його команда вдячна за навчання, адже в Україні вже 64 сапери зазнали поранень та 13 загинули під час виконання службових обов’язків.

За його словами, основною проблемою для українських саперів є масштаб роботи, хоча також важливо встигнути видалити всі міни до повернення цивільних жителів.

Упродовж навчань українці побували на різних об’єктах та навчилася користуватися передовим японським міношукачем Advanced Landmine Imaging System. Цей портативний пристрій складається з металошукача з вбудованим георадаром, який може допомогти саперам виявляти та ідентифікувати закопані міни.

Також група українців відвідала музей, присвячений вивченню різних наземних мін і боєприпасів, що не розірвалися, знайдених у Камбоджі.

Надалі навчання українців також триватиме за допомогою регулярних відеоконференцій. А у квітні група з 3-5 камбоджійських експертів вирушить до Польщі, щоб навчити більше українців.