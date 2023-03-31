Україна і Польща запустять на кордоні спільні пункти пропуску

На українсько-польському кордоні запустять єдині пункти пропуску. Завдяки їм не треба буде більше проходити контроль спочатку з боку однієї країни, а потім з боку іншої.

Про це заявив заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач.

Наразі для того, щоб перетнути українсько-польський кордон потрібно пройти контроль і з боку Польщі, і з боку України. Єдиний пункт пропуску значно пришвидшить перетин кордону.

“Тобто колеги з Польщі, наприклад, будуть на нашій території, і це буде один проїзд. Або наші колеги будуть на території Польщі. Це значно пришвидшить процес”, – відзначив Сергій Деркач.

Зазначається, що угода з польською стороною координаційно погоджена. Попереду підготовка фінального тексту та процес ратифікації. Невдовзі визначать перші пункти пропуску, де запровадять єдиний кордон.

Також єдиний прикордонний контроль планують запровадити з Угорщиною та Словаччиною.