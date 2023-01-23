У п’яти областях ввели аварійні відключення світла

У п’яти областях України вже запровадили аварійні відключення електроенергії через перевищення лімітів споживання.

Про це повідомляє “Укренерго”.

Споживання електроенергії більше, ніж учора. Це пов’язане з початком робочого тижня і поступовим зниженням температури по Україні. Через це зріс дефіцит потужності.

До всіх обленерго доведені ліміти споживання на всю добу. При цьому вже зранку ліміти перевищені у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Волинській та Львівській областях. Там зараз застосовуються аварійні відключення, вони можливі і в інших областях.

При цьому “Укренерго” вдалося відновити одну з ліній 330 кВ на південному сході країни.