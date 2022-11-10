У п’ятницю планові відключення електрики торкнуться всіх областей

11 листопада в усіх регіонах України діятимуть планові відключення електроенергії, найдовшими вони будуть у місті Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях.

Про це повідомляє “Укренерго”.

У цю п’ятницю планується застосувати такий режим відключень:

із 05:00 до 23:00 у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях;

із 15:00 до 20:00 в усіх інших областях України.

Аварійні обмеження споживання поки що не передбачаються.

Графік відключень саме у вашому районі має оприлюднити місцевий оператор системи розподілу (обленерго).