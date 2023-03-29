У парламенті працюють над удосконаленням мобілізації в Україні

У парламентському комітеті з питань нацбезпеки, оборони та розвідки працюють над удосконаленням мобілізаційних заходів в Україні.

Про це в коментарі «Укрінформу» розповів представник президента в парламенті Федір Веніславський.

За його словами, на засіданні оборонного комітету були всі керівники найвищого рівня, які відповідають за мобілізаційні заходи. Вони з’ясовували, чому виникають ситуації, коли людину одразу після призову на службу направляють на фронт. Веніславський не уточнив, про який випадок ідеться, ймовірно, — про призовника з Тернопільщини.

«Ці питання ми взяли на контроль. Такого точно більше не буде. Винні будуть притягнені до відповідальності», — зазначив Веніславський.

Він додає, що зараз комітет працює над удосконаленням мобілізації, зокрема розробляє законодавчі зміни, які сприятимуть врегулюванню видання повісток військовозобов‘язаним переселенців, які наразі вимушено проживають не за місцем постійної реєстрації.