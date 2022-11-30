У місці розселення росіян у Мирному пролунали вибухи, – Федоров

У селищі Мирне, що на Донеччині, прогриміло декілька вибухів у місцевому клубі. У приміщенні розселили мобілізованих з РФ

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

“Сьогодні вночі не спалось окупантам селища Мирне Мелітопольського району”, – написав мер Мелітополя.

Він інформує, що після першої ночі 30 листопада у місцевому клубі пролунало кілька гучних вибухів. За словами Федорова, там розселилися мобілізовані військові Російської Федерації.

“Настільки потужно “погуляли”, що в 30 км від Мирного прокинулись навіть жителі Мелітополя”, – наголошує Іван Федоров.