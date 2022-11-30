Суспільство

У місці розселення росіян у Мирному пролунали вибухи, – Федоров

30 Листопада 2022 08:59
53

У селищі Мирне, що на Донеччині, прогриміло декілька вибухів у місцевому клубі. У приміщенні розселили мобілізованих з РФ

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

“Сьогодні вночі не спалось окупантам селища Мирне Мелітопольського району”, – написав мер Мелітополя.

Він інформує, що після першої ночі 30 листопада у місцевому клубі пролунало кілька гучних вибухів. За словами Федорова, там розселилися мобілізовані військові Російської Федерації.

“Настільки потужно “погуляли”, що в 30 км від Мирного прокинулись навіть жителі Мелітополя”, – наголошує Іван Федоров.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
30 Листопада 2022 10:42
24

ЄС розробить план конфіскації заморожених російських активів на користь України
30 Листопада 2022 11:33
9

Дефіцит потужності в енергосистемі України складає 27%, – “Укренерго”
30 Листопада 2022 09:42
26

До Мукачівської єпархії УПЦ МП завітала СБУ
30 Листопада 2022 09:20
42

Українські військові минулої доби знищили 500 окупантів
30 Листопада 2022 07:18
67

Після відмови від концепції БТГ, росіяни змушені покладатися на погано організовані формування, – ISW
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Хегер вам, или У кого шарфик, а у кого — Терехов
Александр КИРШ

Возмездие: если за Киев — по москве, почему за Харьков — лишь по курску?
Юрій БУТУСОВ

Стратегія Путіна
Віталій ПОРТНИКОВ

Обшуки в Лаврі – це закономірність
Александр КИРШ

Пока в мордоре три”п”пер, Украине надо срочно очень поторопиться
Александр КИРШ

“Сейчас зажмурю глаза — и вас всех не будет!”
усі думки