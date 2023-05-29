Суспільство

У Львові побилися патріоти-львів’яни і “ватники”-харків’яни

29 Травня 2023 16:02
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колаборант, кримінал

Ввечері, 27 травня, близько 21:30 години, у Залізничному районі Львова (мікрорайон Левандівка) стався конфлікт між мешканцями, який переріс у масові бійку. Про це пише «Варта-1».

Зазначається, що на вулиці Озерна, 12, між двома групами жителів після застілля виникла словесна перепалка. Конфлікт виник між львів’янами та харків’янами-переселенцями.

За словами очевидців, харків’яни спровокували сутичку негативними висловами про Україну – на вигук «Слава Україні!» вони грубо відповіли: «Ідіть нах*й зі своєю Україною!»

Після такої заяви розпочалася масова бійка, в результаті якої з обидвох сторін є потерпілі.

Внаслідок бійки, харків’янин і львів’янин отримали серйозне поранення голови – їх госпіталізовано до медичного закладу. Водночас, декілька осіб також отримали травми, проте медики надали їм допомогу на місці інциденту.


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