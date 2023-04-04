Суспільство

У Хмельницькому в УПЦ МП забрали право на користування 13 земельними ділянками

4 Квітня 2023 11:30
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церква

Депутати Хмельницької міської ради 4 квітня вирішили забрати в Української православної церкви право на користування 13 земельними ділянками.

Про це повідомляє «Бабель».

На одній із цих ділянок розташований собор, у якому побили українського військового. Поки що це всі ділянки, які депутати міськради можуть забрати в УПЦ МП. Проте в Хмельницькому є більше будівель цієї церкви.

Також міські депутати закликали Верховну Раду заборонити діяльність УПЦ МП у Хмельницькому, а СБУ — перевірити всі собори УПЦ МП.

Також у Хмельницькому сьогодні, 4 квітня, відбувається засідання обласної ради. Тамтешні депутати хочуть закликати Київ розірвати договори оренди з УПЦ МП.


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