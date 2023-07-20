Суспільство

У Харкові розглядають можливість проводити уроки у метро

20 Липня 2023 15:38
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освіта

У Харкові розглядають можливість проводити уроки у метро для учнів молодших класів.

Цю інформацію підтвердив речник Харківської міської ради Юрій Сидоренко у Facebook, зазначивши, що це один з варіантів, які розглядають для впровадження комбінованого навчання. Остаточне рішення поки не ухвалили.

“Основне питання — як зробити комбіноване навчання максимально безпечним та зручним. Тому і проробляються безліч варіантів, і проведення уроків у метро — лише один з них. Всі ж ми розуміємо, що у метрополітені є приміщення, в яких можна спробувати це організувати. Але це лише один з варіантів, над яким зараз працюють і в Департаменті освіти й у відповідному КП”, — сказано у повідомлення.


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