У Харкові розглядають можливість проводити уроки у метро для учнів молодших класів.

Цю інформацію підтвердив речник Харківської міської ради Юрій Сидоренко у Facebook, зазначивши, що це один з варіантів, які розглядають для впровадження комбінованого навчання. Остаточне рішення поки не ухвалили.

“Основне питання — як зробити комбіноване навчання максимально безпечним та зручним. Тому і проробляються безліч варіантів, і проведення уроків у метро — лише один з них. Всі ж ми розуміємо, що у метрополітені є приміщення, в яких можна спробувати це організувати. Але це лише один з варіантів, над яким зараз працюють і в Департаменті освіти й у відповідному КП”, — сказано у повідомлення.