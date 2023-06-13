Суспільство

У Харкові перейменували низку топонімів: з’явилися вулиці на честь Тарасенка та “Да Вінчі”

13 Червня 2023 13:51
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декомунізація

Депутати Харківської міської ради підтримали перейменування низки топонімів під час сесії 13 червня.

Відтепер вулиця Плеханівська носить імʼя лідера «Фрайкору» Георгія Тарасенка, вулиця Державінська — командира батальйону «Вовки Да Вінчі» Дмитра Коцюбайла, вулиця Броненосця «Потьомкіна» — легендарного комбата та нацгвардійця Олега Громадського, а безіменний сквер на Конторській, навпроти будинку №5, названий на честь бойового медика Владислави Черних.

“Ці герої загинули за всіх нас.

За свободу Харкова.

За незалежність України.

І вони варті того, аби бути увічненим у памʼяті людей назавжди”, – зазначив мер міста Ігор Терехов.

Крім цього, замість парку Горького, тепер ми маємо Центральний парк культури і відпочинку. Саме ця назва вже давно прижилася серед харківʼян.


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