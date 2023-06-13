У Харкові перейменували низку топонімів: з’явилися вулиці на честь Тарасенка та “Да Вінчі”

Депутати Харківської міської ради підтримали перейменування низки топонімів під час сесії 13 червня.

Відтепер вулиця Плеханівська носить імʼя лідера «Фрайкору» Георгія Тарасенка, вулиця Державінська — командира батальйону «Вовки Да Вінчі» Дмитра Коцюбайла, вулиця Броненосця «Потьомкіна» — легендарного комбата та нацгвардійця Олега Громадського, а безіменний сквер на Конторській, навпроти будинку №5, названий на честь бойового медика Владислави Черних.

“Ці герої загинули за всіх нас.

За свободу Харкова.

За незалежність України.

І вони варті того, аби бути увічненим у памʼяті людей назавжди”, – зазначив мер міста Ігор Терехов.

Крім цього, замість парку Горького, тепер ми маємо Центральний парк культури і відпочинку. Саме ця назва вже давно прижилася серед харківʼян.