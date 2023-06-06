Суспільство

У двох районах Харківської області можуть повернути очне навчання

6 Червня 2023 16:18
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школа

Попередньо, у Лозівському та Красноградському районах Харківщини можуть повернути офлайн-навчання. Рішення про це прийматимуть ближче до вересня в залежності від безпекової ситуації.

Про це розповів очільник ОВА Олег Синєгубов.

“Важлива складова — субвенція на придбання автобусів. Ми розуміємо, що наразі їх дефіцит. Якщо будемо відкривати школи, це будуть опорні, багатокомплектні заклади освіти, де ми будемо облаштовувати від найпростішого укриття до захисних споруд. Можливо, організовувати навчання у декілька змін, можливо, об’єднувати декілька навчальних закладів”, — сказав він.

У Харкові очного навчання поки не планують повертати, зазначив Синєгубов.

За кошти освітньої субвенції для Харківської області зможуть побудувати близько чотирьох бомбосховищ у школах, розповів очільник ОВА.

Шкільні укриття не можуть гарантувати безпеку дітей під час навчання, адже не є достатньо міцними, щоб витримати ракетний удар, говорить Олег Синєгубов: “Щоб створити бомбосховище, яке теоретично може витримати ракетний удар, маємо розібрати школу, у підвальному приміщенні залити армовану метрову бетонну плиту і знову зібрати школу. Це фактично збудувати заклад освіти наново”.


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