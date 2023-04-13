У ДСНС попередили, що більшість кладовищ на деокупованих територіях залишаються замінованими

Більшість кладовищ на деокупованих територіях залишаються замінованими. Тому охочим відвідати цвинтар у поминальні дні потрібно переконатись, що це безпечно.

Про це на брифінгу сказав речник Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий.

“Звертаємо увагу на те, що треба проконсультуватися з органами місцевої влади: чи очищений той чи інший цвинтар від вибухонебезпечних предметів, чи можуть люди прийти на поминальні дні. Над цим працюють не тільки піротехніки ДСНС. Працюють іще вибухотехніки Національної поліції, Національної гвардії, ЗСУ”, — сказав речник ДСНС.

Він перелічив найбільш забруднені вибухівкою регіони.

“Найбільш забруднені вибухівкою, звичайно, території Херсонщини, Харківщини, частково Миколаївщини, Запоріжжя, Донеччини, Сумщини та Чернігівщини. Навіть Київщина. Але на Київщині фактично всі обʼєкти критичної інфраструктури та життєзабезпечення очищені, замінованими залишаються деякі лісові ділянки й поля”, — сказав Хорунжий.