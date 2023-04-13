Суспільство

У ДСНС попередили, що більшість кладовищ на деокупованих територіях залишаються замінованими

13 Квітня 2023 15:50
11
читать на русском →
дснс, міни

Більшість кладовищ на деокупованих територіях залишаються замінованими. Тому охочим відвідати цвинтар у поминальні дні потрібно переконатись, що це безпечно.

Про це на брифінгу сказав речник Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий.

“Звертаємо увагу на те, що треба проконсультуватися з органами місцевої влади: чи очищений той чи інший цвинтар від вибухонебезпечних предметів, чи можуть люди прийти на поминальні дні. Над цим працюють не тільки піротехніки ДСНС. Працюють іще вибухотехніки Національної поліції, Національної гвардії, ЗСУ”, — сказав речник ДСНС.

Він перелічив найбільш забруднені вибухівкою регіони.

“Найбільш забруднені вибухівкою, звичайно, території Херсонщини, Харківщини, частково Миколаївщини, Запоріжжя, Донеччини, Сумщини та Чернігівщини. Навіть Київщина. Але на Київщині фактично всі обʼєкти критичної інфраструктури та життєзабезпечення очищені, замінованими залишаються деякі лісові ділянки й поля”, — сказав Хорунжий.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
13 Квітня 2023 15:36
24

Рада ЄС підтримала виділення €1 млрд на боєприпаси для ЗСУ
13 Квітня 2023 14:47
74

Росія планує серійне виробництво ракет Х-50, щоб активізувати удари по Україні — Генштаб
13 Квітня 2023 13:22
81

У Генштабі розповіли про поточну ситуацію в Бахмуті
13 Квітня 2023 13:09
93

У розвідці вже “приблизно знають”, хто і де стратив українського військового
13 Квітня 2023 11:55
54

Суд в Гаазі зобов’язав РФ сплатити “Нафтогазу” $5 млрд. за викрадені активи в Криму
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Макрон против США: новая реальность
Юрій БУТУСОВ

Символічна нумерологія
Александр КИРШ

США шпионили за Президентом Украины
Сергій ПРИТУЛА

Заткніться!
Александр КИРШ

Почему пуйло уничтожает в первую очередь именно «русскую» часть Украины
Александр КИРШ

Чем война в Украине должна пугать американцев
усі думки