У “Дії” почалося голосування за національне журі “Євробачення-2023”

У застосунку «Дія» почалося голосування за людей, які будуть членами українського національного журі на пісенному конкурсі «Євробачення-2023».

До складу журі потраплять п’ятеро людей, які отримають найбільше голосів. Їх люди обиратимуть з-поміж 10 кандидатів:

співачка та фіналістка нацвідбору «Євробачення-2022» ROXOLANA;

оперна співачка з ліричним сопрано, яка співає на 14 мовах, Олена Гребенюк;

вокаліст і засновник гурту ADAM Михайло Клименко;

українсько-венесуельський співак та шоумен Амадор Лопес;

заслужена артистка України Тоня Матвієнко;

учасник гурту ТНМК Олександр «Фоззі» Сидоренко;

фронтмен і засновник гурту «СКАЙ» Олег Собчук;

співачка й композиторка Світлана Тарабарова;

композитор та віртуозний піаніст Євген Хмара;

хореографка-постановниця й чемпіонка світу зі спортивних бальних танців Олена Шоптенко.

Голосувати можна лише за одного кандидата. Результати «Дія» оприлюднить у травні.