У “Дії” почалося голосування за національне журі “Євробачення-2023”

У застосунку «Дія» почалося голосування за людей, які будуть членами українського національного журі на пісенному конкурсі «Євробачення-2023».
До складу журі потраплять п’ятеро людей, які отримають найбільше голосів. Їх люди обиратимуть з-поміж 10 кандидатів:
- співачка та фіналістка нацвідбору «Євробачення-2022» ROXOLANA;
- оперна співачка з ліричним сопрано, яка співає на 14 мовах, Олена Гребенюк;
- вокаліст і засновник гурту ADAM Михайло Клименко;
- українсько-венесуельський співак та шоумен Амадор Лопес;
- заслужена артистка України Тоня Матвієнко;
- учасник гурту ТНМК Олександр «Фоззі» Сидоренко;
- фронтмен і засновник гурту «СКАЙ» Олег Собчук;
- співачка й композиторка Світлана Тарабарова;
- композитор та віртуозний піаніст Євген Хмара;
- хореографка-постановниця й чемпіонка світу зі спортивних бальних танців Олена Шоптенко.
Голосувати можна лише за одного кандидата. Результати «Дія» оприлюднить у травні.
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