Суспільство

У “Дії” почалося голосування за національне журі “Євробачення-2023”

29 Березня 2023 17:17
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дія, євробачення

У застосунку «Дія» почалося голосування за людей, які будуть членами українського національного журі на пісенному конкурсі «Євробачення-2023».

До складу журі потраплять п’ятеро людей, які отримають найбільше голосів. Їх люди обиратимуть з-поміж 10 кандидатів:

  • співачка та фіналістка нацвідбору «Євробачення-2022» ROXOLANA;
  • оперна співачка з ліричним сопрано, яка співає на 14 мовах, Олена Гребенюк;
  • вокаліст і засновник гурту ADAM Михайло Клименко;
  • українсько-венесуельський співак та шоумен Амадор Лопес;
  • заслужена артистка України Тоня Матвієнко;
  • учасник гурту ТНМК Олександр «Фоззі» Сидоренко;
  • фронтмен і засновник гурту «СКАЙ» Олег Собчук;
  • співачка й композиторка Світлана Тарабарова;
  • композитор та віртуозний піаніст Євген Хмара;
  • хореографка-постановниця й чемпіонка світу зі спортивних бальних танців Олена Шоптенко.

Голосувати можна лише за одного кандидата. Результати «Дія» оприлюднить у травні.


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