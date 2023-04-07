У Бахмуті Росія не має стратегічного успіху. Ми знаємо її плани, вона зазнає великих втрат — ЗСУ

У Бахмуті росіянам не вдається досягти стратегічного успіху. Про це заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий у коментарі агентству Reuters.

За його словами, ситуація в Бахмуті складна, а росіяни концентрують всі зусилля на захопленні міста, але не досягають стратегічного успіху.

Він зазначив, що Україна контролює ситуацію в Бахмуті та розуміє наміри Росії.

“Обстановка складна, противник концентрує максимум зусиль для захоплення Бахмута. Однак зазнає серйозних втрат і не досягає стратегічного успіху”, — сказав Череватий.