Суспільство

У Бахмуті Росія не має стратегічного успіху. Ми знаємо її плани, вона зазнає великих втрат — ЗСУ

7 Квітня 2023 12:22
19
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війна, бахмут

У Бахмуті росіянам не вдається досягти стратегічного успіху. Про це заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий у коментарі агентству Reuters.

За його словами, ситуація в Бахмуті складна, а росіяни концентрують всі зусилля на захопленні міста, але не досягають стратегічного успіху.

Він зазначив, що Україна контролює ситуацію в Бахмуті та розуміє наміри Росії.

“Обстановка складна, противник концентрує максимум зусиль для захоплення Бахмута. Однак зазнає серйозних втрат і не досягає стратегічного успіху”, — сказав Череватий.


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