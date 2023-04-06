Суспільство

У Бахмуті йде позиційна війна, ситуація постійно змінюється – спікер ЗСУ

6 Квітня 2023 10:15
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бахмут, війна

У Бахмуті ситуація постійно змінюється, йде позиційна війна. Про це повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону.

Відповідаючи на запитання, чи правда, що зараз половину Бахмута контролюють Сили оборони та половину – окупанти, Череватий сказав, що у місті тривають вуличні бої, ситуація постійно змінюється, говорити про співвідношення контрольованої території складно.

“Там йде позиційна війна і постійно змінюється ситуація, залежно від вогневих уражень. Противники можуть захопити якийсь будинок, але після важкого нашого ураження по них окупанти можуть відійти, й наші військовослужбовці можуть взяти ці позиції. Іноді противнику вдаються якісь дії. Бої в міській забудові – один із найскладніших видів бою”, – сказав Череватий.

Він розповів, що минулої доби в Бахмуті сталося 19 бойових зіткнень, 71 окупант був знищений, 88 поранені.


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