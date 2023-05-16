Суспільство

Сирський відвідав позиції ЗСУ на Бахмутському напрямку й ухвалив низку рішень

16 Травня 2023 11:19
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війна, бахмут

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський відвідав передові позиції ЗСУ на Бахмутському напрямку й поспілкувався з командирами частин і підрозділів.

За словами Сирського, росіяни мають більше ресурсів, але проломити оборону ЗСУ вони не можуть.

“Вагнерівці залізли в Бахмут, як щурі до мишоловки. Використовуючи принцип активної оборони, ми вдаємося до контрнаступальних дій на деяких напрямках під Бахмутом. У ворога більше ресурсів, але ми руйнуємо його плани”, – розповів генерал-полковник.

“Разом з командирами частин та підрозділів, обговорили та ухвалили необхідні рішення для продовження оборонної операції. Прорахували всі можливі сценарії розвитку подій”, – додав Сирський.

Він також роздав нагороди й подарунки захисникам і подякував їм за героїзм.


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