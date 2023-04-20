Сили оборони за добу знищили 21 ворожий “Шахед” – Генштаб

Російські війська минулої доби вдарили по Україні 26 дронами-камікадзе типу “Шахед-136”, 21 з них був збитий силами української ППО. Також, Сили оборони відбили 55 атак окупантів на 5 напрямках.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Протягом минулої доби, на зазначених ділянках фронту, підрозділи сил оборони України відбили понад 55 атак противника.

Найзапекліші бої йдуть за Бахмут та Мар’їнку.

В підрозділах російського “добровольчого” формування “Невський”, які беруть участь в бойових діях на Донеччині, російські військовослужбовці мають низький рівень морально-психологічного стану.

Встановлено, що основними чинниками цього є великі втрати в живій силі під час ведення бойових дій, несвоєчасне забезпечення окупантів боєприпасами, невизначеність з термінами поповнення особового складу підрозділів, що зазнали бойових втрат.

Збільшується кількість бажаючих залишити свої підрозділи та вибути з районів ведення бойових дій до Російської Федерації.

Протягом минулої доби противник завдав 3 ракетних та 57 авіаційних ударів, зокрема, застосував 26 БпЛА типу “Шахед-136”. 21 з них знищено захисниками.

Також російські агресори здійснили 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Під обстрілами опинилися населені пункти Шалигине, Бояро-Лежачі, Іскрисківщина, Білопілля, Волфине, Катеринівка та Кіндратівка Сумської області, а також Стрілеча, Огірцеве, Вовчанськ, Петропавлівка, Караїчне, Землянки, Устинівка та Одрадне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник намагався покращити тактичне положення, вів безуспішні наступальні дії в районах південної околиці населеного пункту Кремінна та Серебрянського лісництва. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Діброва, Кузьмине і Білогорівка Луганської області та Іванівка, Торське, Верхньокам’янське і Спірне на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії.

Тривають важкі бої за місто Бахмут. Також протягом минулої доби українські захисники відбили атаки противника в районі населеного пункту Хромове. Від ворожих обстрілів постраждали Федорівка, Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Предтечине, Костянтинівка, Дружківка, Олександро-Шультине, Біла Гора, Дружба та Залізне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Авдіївки, Водяного та Первомайського, успіху не мав. Обстріляв, зокрема, Новокалинове, Авдіївку, Тоненьке, Сєверне, Нетайлове, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку минулої доби Сили оборони відбили численні ворожі атаки в районах населених пунктів Мар’їнка та Побєда.

В той же час ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії у напрямку Вугледара. Окрім останнього обстріляв Новоукраїнку, Пречистівку та Велику Новосілку Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. В той же час протягом доби обстріляв понад 35 населених пунктів. Серед них – Ольгівське, Малинівка, Оріхів, Новоданилівка та Новоандріївка Запорізької області; Дудчани, Качкарівка, Зміївка, Іванівка, Інженерне і Дніпровське Херсонської області та місто Херсон.

Авіація Сил оборони за добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та 2 склади боєприпасів противника.