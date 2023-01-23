Сили оборони воїни відбили 11 атак у двох областях і знищили 3 склади окупантів, – Генштаб

Українські військові відбили всі атаки ворога у Луганській та Донецькій областях і знищили 3 склади окупантів.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
“Противник вів безуспішні наступальні дії на Лиманському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. Продовжує наступальні дії на Бахмутському напрямку. На інших напрямках – веде оборону”, – зазначили у Генштабі.
- На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. Мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Сопич, Харківка і Попівка Сумської області та Ветеринарне, Стрілеча, Зелене, Пильна, Вовчанськ, Новомлинськ, Стариця і Дворічна Харківської області.
- На Куп’янському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Петропавлівка, Табаївка, Синьківка, Крохмальне і Куп’янськ Харківської області, а також Новоселівське та Стельмахівка – Луганської.
- На Лиманському напрямку під вогневе ураження потрапили Макіївка, Площанка, Червонопопівка, Серебрянське лісництво та Кузьмине Луганської області.
- На Бахмутському напрямку вогневого впливу зазнали райони 21 населеного пункту. Серед них Верхньокам’янське, Краснополівка, Залізне, Білогорівка, Красна Гора, Бахмут, Курдюмівка та Майорськ Донецької області.
- На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Невельське, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка та Мар’їнка Донецької області.
- На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з артилерії та мінометів по районах Богоявленки та Микільського Донецької області.
- На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали понад 20 населених пунктів, зокрема Вільне Поле, Времівка і Новопіль на Доннечині та Гуляйполе, Павлівка, Новоданилівка, Степове, Оріхів, Щербаки і Мала Токмачка Запорізької області.
- На Херсонському напрямку, зокрема, обстрілів з РСЗВ зазнали райони населених пунктів Дудчани, Інгулець, Гаврилівка, Бургунка, Монастирське, Антонівка та Херсон.
За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Новоселівське Луганської області та Виїмка, Роздолівка, Білогорівка, Парасковіївка, Бахмут, Ступочки, Новобахмутівка, Первомайське і Мар’їнка Донецької області.
Авіація Сил оборони протягом доби завдала 3 удари по районах зосередження противника. Також збито ворожий БПЛА “Орлан-10”. Українські ракетники і артилеристи уразили 4 райони зосередження окупантів та 3 склади боєприпасів.