Суспільство

Сили оборони відбили 47 атак російських окупантів на Донбасі, – Генштаб

30 Березня 2023 18:34
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війна

Українські військові відбили 47 атак російських окупантів на Донбасі, а також знищили два склади боєприпасів загарбників.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Протягом 30 березня росіяни завдали одного ракетного та трьох авіаційних ударів, здійснили п’ять обстрілів з РСЗВ по позиціях українських військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.

Окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка, Мар’їнка та Білогорівка. На зазначених напрямках українські бійці відбили 47 ворожих атак.

  • На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках суттєвих змін немає, ознак формувань наступальних угруповань не зафіксовано. Протягом доби загарбники обстрілювали населені пункти Гірськ Чернігівської області, Нововасилівка, Нова Гута, Стукалівка, Іскрисківщина, Волфине Сумської області, а також населені пункти Гранів, Козача Лопань, Вовчанськ, Зибине та Бударки у Харківській області.
  • На Куп’янському та Лиманському напрямках протягом росіяни вели безуспішні наступальні дії в районі Стельмахівки, Кузьминого та Берестового. Під артилерійські обстріли потрапили населені пункти Дворічанське, Западне, Дворічна, Куп’янськ, Крохмальне Харківської області; Новоселівське, Невське, Білогорівка Луганської області, а також Колодязі, Торське, Сіверськ, Спірне Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку окупанти продовжують штурмові дії міста Бахмут. Українські військові мужньо тримають місто та відбивають численні ворожі атаки. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Оріхово-Василівки Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Міньківка, Оріхово-Василівка, Дружківка, Бахмут Донецької області.
  • На Авдіївському та Мар’їнському напрямках загарбники вели наступальні дії в районах Новобахмутівки, Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєверного, Водяного, Красногорівки та Мар’їнки Донецької області, успіху не досягли. Обстріляли, зокрема, Новокалинове, Бердичі, Авдіївку, Невельське, Красногорівку, Мар’їнку, Георгіївку, Курахове та Новомихайлівка Донецької області.
  • На Шахтарському напрямку росіяни обстріляли населені пункти Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Шахтарське та Велика Новосілка Донецької області.
  • На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти атакували населені пункти Времівка, Новопіль Донецької області; Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Малі Щербаки Запорізької області; Марганець і Нікополь – Дніпропетровської; Золота Балка, Гаврилівка, Берислав, Веселе, Бургунка, Антонівка, Берегове Херсонської області та Очаків у Миколаївській області.

Тим часом авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки росіян, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та 2 склади боєприпасів противника.


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