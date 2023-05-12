Суспільство

Сили оборони відбили 36 атак ворога на 4 напрямках – Генштаб

12 Травня 2023 19:10
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війна

Від початку доби 12 квітня Сили оборони відбили 36 атак російських окупаційних військ на чотирьох напрямках фронту.

Про це повыдомляэ Генштаб ЗСУ.

Повідомляється, що протягом доби противник завдав 4 ракетних та 26 авіаційних ударів, здійснив більш як 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Для завдання ракетних ударів по Краматорську та Запоріжжю противник знову використав ЗРК С-300.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог і надалі застосовує тактику терору.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Загалом, протягом доби ворог здійснив 36 атак на зазначених ділянках фронту, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Зокрема на Бахмутському напрямку противник продовжує вести наступ. Тривають безперервні бої у місті Бахмут. Окрім того, протягом доби, ворог вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Оріхово-Василівка, Григорівка та Ступочки.

На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Здійснював мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів прикордоння.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії, здійснив обстріли населених пунктів, що неподалік лінії бойового зіткнення.

Водночас авіація Сил оборони за добу завдала 4 удари по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили, 3 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, а також станцію радіоелектронної боротьби окупантів.


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