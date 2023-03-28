Суспільство

Супутникові знімки свідчать про сотні нових могил на кладовищі “вагнерівців” у Краснодарському краї У станиці Бакинська Краснодарського краю кладовище найманців ПВК “Вагнер” значно збільшилося за останні 2 місяці. “На кладовищі “вагнерівців” у Бакинській вирито сотні нових могильних ям – свідчать супутникові знімки Maxar. Розширення чітко видно порівняно із зображенням двомісячної давності”, – написав журналіст The New York Times Крістіан Тріберт у Twitter. Hundreds of new grave pits have been dug at the Wagner cemetery in Bakinskaya, satellite imagery captured by @Maxar shows. The expansion is clearly visible when compared with an image from two months ago. https://t.co/aQKhnokNb0 pic.twitter.com/Q399VUFjS3 — Christiaan Triebert (@trbrtc) March 28, 2023 Поділитися:



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