Суспільство

США найближчим часом розпочнуть навчання українських воїнів на системах Patriot, – Пентагон

22 Грудня 2022 21:15
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зброя, сша

США навчили приблизно 3100 українських військовослужбовців різним системам, а навчання нещодавно анонсованим ракетним системам Patriot розпочнеться “дуже скоро”

Про це повідомив високопоставлений представник Пентагону, передає “Європейська правда“.

Майже половина цих військовослужбовців пройшли підготовку з гаубиць M777 і ракетних установок HIMARS. Українські військові також пройшли підготовку з транспортних засобів, різних видів артилерії, безпілотників та інших систем.

Пентагон незабаром почне навчання українського персоналу роботі та обслуговуванню ракетної системи Patriot, про що було офіційно оголошено вчора під час візиту президента Володимира Зеленського до Вашингтона.

Хоча Пентагон не уточнив, коли саме розпочнеться навчання і скільки часу знадобиться українцям для опанування складної системи, високопоставлений представник оборонного відомства заявив, що навчання почнеться “дуже скоро” і триватиме “кілька місяців”.

Система Patriot коштує від 450 до 550 мільйонів доларів, заявив Пентагон, залежно від конфігурації платформи. Кожна ракета коштує приблизно 4 мільйони доларів.

США також незабаром розпочнуть розширену програму підготовки українських військ, включно зі спільними маневрами та навчанням комбінованої зброї. Ця програма навчатиме приблизно 500 солдатів на місяць більших бойових операцій.


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