США нададуть Україні датчики радіації для реєстрації ядерних вибухів, – NYT

Федеральне Національне управління з ядерної безпеки США передасть Україні радіаційні датчики, які можуть виявити сплески радіації від ядерної зброї або брудної бомби й підтвердити, хто здійснив атаку.

Про це мовиться в матеріалі The New York Times.

Зазначається, що частково це рішення ухвалили, аби у випадку використання Росією ядерної зброї в Україні можна було б визначити її слід і довести вину Москви.

У заяві, надісланій The New York Times у відповідь на запитання журналіста, Федеральне Національне управління з ядерної безпеки США заявило, що мережа датчиків розгортається “по всьому регіону” і матиме можливість “схарактеризувати розмір, місце і наслідки будь-якого ядерного вибуху”. Крім того, воно заявило, що розгорнуті датчики позбавлять Росію “будь-якої можливості застосувати ядерну зброю в Україні без ідентифікації”.