Шість вишів України потрапили до тисячі найбільш сталих університетів світу

Українські університети ввійшли до списку найбільш сталих вищих навчальних закладів світу згідно з рейтингом Times Higher Education Impact Rankings.

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.

Цього року для рейтингу оцінили 1591 університет зі 112 країн світу, 32 з яких — українські. Це рекордна кількість вишів в Україні, яка потрапила до рейтингу Impact Rankings, наголосили в МОН.

До тисячі найбільш сталих університетів увійшли:

Сумський державний університет (найкращі 301-400 світового рейтингу);

НУ «Львівська політехніка» (найкращі 401-600 світового рейтингу);

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (найкращі 801-1000 світового рейтингу);

НТУ «Харківський політехнічний інститут» (найкращі 801-1000 світового рейтингу);

Ужгородський національний університет (найкращі 801-1000 світового рейтингу);

ДУ «Житомирська політехніка» (найкращі 801-1000 світового рейтингу).

До рейтингу також увійшли заклади вищої освіти, які мають найбільші успіхи в досягненні Цілей сталого розвитку (ЦСР), а саме:

Сумський державний університет посів 73 місце у світовому рейтингу за Ціллю 8 «Гідна праця та економічне зростання»;

НУ «Львівська політехніка» ввійшов до 201-300 за Ціллю 1 «Подолання бідності» та Ціллю 2 «Подолання голоду»;

Ужгородський національний університет та НУ «Чернігівська політехніка» — до 201-300 за Ціллю 16 «Мир, справедливість та сильні інститути»;

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана — до 201-300 за Ціллю 4 «Якісна освіта»;

Харківський національний університет радіоелектроніки та Сумський національний аграрний університет — до 201-300 за Ціллю 10 «Скорочення нерівності».

Також у МОН додали, що Сумський національний аграрний університет — єдиний виш аграрного профілю, який потрапив до рейтингу.