Суспільство

Шість вишів України потрапили до тисячі найбільш сталих університетів світу

8 Червня 2023 21:59
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освіта

Українські університети ввійшли до списку найбільш сталих вищих навчальних закладів світу згідно з рейтингом Times Higher Education Impact Rankings.

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.

Цього року для рейтингу оцінили 1591 університет зі 112 країн світу, 32 з яких — українські. Це рекордна кількість вишів в Україні, яка потрапила до рейтингу Impact Rankings, наголосили в МОН.

До тисячі найбільш сталих університетів увійшли:

  • Сумський державний університет (найкращі 301-400 світового рейтингу);
  • НУ «Львівська політехніка» (найкращі 401-600 світового рейтингу);
  • Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (найкращі 801-1000 світового рейтингу);
  • НТУ «Харківський політехнічний інститут» (найкращі 801-1000 світового рейтингу);
  • Ужгородський національний університет (найкращі 801-1000 світового рейтингу);
  • ДУ «Житомирська політехніка» (найкращі 801-1000 світового рейтингу).

До рейтингу також увійшли заклади вищої освіти, які мають найбільші успіхи в досягненні Цілей сталого розвитку (ЦСР), а саме:

  • Сумський державний університет посів 73 місце у світовому рейтингу за Ціллю 8 «Гідна праця та економічне зростання»;
  • НУ «Львівська політехніка» ввійшов до 201-300 за Ціллю 1 «Подолання бідності» та Ціллю 2 «Подолання голоду»;
  • Ужгородський національний університет та НУ «Чернігівська політехніка» — до 201-300 за Ціллю 16 «Мир, справедливість та сильні інститути»;
  • Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана — до 201-300 за Ціллю 4 «Якісна освіта»;
  • Харківський національний університет радіоелектроніки та Сумський національний аграрний університет — до 201-300 за Ціллю 10 «Скорочення нерівності».

Також у МОН додали, що Сумський національний аграрний університет — єдиний виш аграрного профілю, який потрапив до рейтингу.


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