Суспільство

“Схеми” опублікували супутникові знімки наслідків ударів по базі окупантів на Херсонщині

16 Червня 2023 07:24
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війна

Журналісти “Схем” опублікували фото з супутника Planet Labs, на яких зафіксовані результати ударів Сил оборони України по базах окупантів поблизу Генічеська Херсонської області.

На супутникових знімках від 15 червня, які є у розпорядженні журналістів, видно наслідки ударів по пансіонату “Експрес” та готелю Chalet Termal в окупованому селі Щасливцеве, яке знаходиться неподалік Генічеська.

На знімках за 15 червня помітні пошкодження будівлі пансіонату та сліди від пожеж тоді, як на знімках за 26 травня відповідних руйнувань нема.

Окупанти зазнали обстрілів на узбережжі Азовського моря у п’ятницю, 9 червня. Як заявляють росіяни, удару було завдано нібито британськими ракетами Storm Shadow.


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