Суспільство

Розвідка Британії розповіла про тактичні успіхи України в районі Бахмута

16 Травня 2023 09:33
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війна, бахмут

Силам оборони України вдалось відтіснити окупантів на південь від Бахмута та на північний захід від міста. Це дозволило відновити лінію постачання.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії.

Як зазначається у зведенні, війська групи “Вагнера” продовжують поступово просуватися у центрі Бахмута. Проте за останні чотири дні українські сили досягли тактичного успіху, стабілізувавши фланги.

За даними британської розвідки, окрім просування на південь від міста, українські атаки відтіснили російську лінію фронту на північний захід від міста. Це, певно, дозволило українським силам відновити безпечніше використання ключової дороги постачання 0506.

“Україна стримує російський наступ на лінії каналу Сіверський Донець – Донбас, перетворивши водну колію на перешкоду у складі глибокої оборонної смуги навколо міста Годин Яр”, – зазначають у Міноборони Британії.


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