Суспільство

Росіяни просуваються у центр Бахмута – ISW

4 Квітня 2023 07:34
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бахмут, війна

Найманці ПВК “Вагнер” захопили будівлю адміністрації Бахмута, російські сили просуваються у центр міста, стверджують аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти інституту підтвердили дані російських джерел про те, що сили ПВК “Вагнер” зуміли захопити адмінбудівлю міськради Бахмута. Аналітики посилаються на кадри з російським прапором на горі уламків зруйнованої адміністрації Бахмута.

За даними ISW, 3 квітня росіяни продовжили просуватися в центр міста.

“ПВК “Вагнер”, ймовірно, продовжить спроби закріпити контроль над центральною частиною Бахмута і спробує просунутися на захід через густонаселені райони міста в напрямку Хромового”, – наголосили в інституті.

В ISW додали, що представники ЗСУ підтверджують, що разом із “вагнерівцями” в Бахмуті дедалі активніше діють регулярні російські війська, зокрема ВДВ.


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