Росія в терміновому режимі евакуює об’єкт Бєлгород-22 – сховище ядерних боєприпасів, – ГУР

У Бєлгородській області РФ почалася евакуація на об’єкті Бєлгород-22, де росіяни зберігають боєзапаси для ядерного озброєння.

Про це в ефірі телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

Коментуючи розповсюджену в мережі інформацію про події в Бєлгородській області, зокрема про нібито евакуацію населення з регіону, Юсов сказав, що “багато з цього правда”.

“Є навіть додаткова інформація стосовно евакуаційних заходів. В терміновому режимі об’єкт Бєлгород-22 – це сховище ядерних боєприпасів – так само рашисти евакуюють”, – сказав Юсов.

За словами представника ГУР, є інформація, що саме на цьому об’єкті Росія зберігала частину своїх боєзапасів для ядерного озброєння. Юсов також зазначив, що для евакуації такого військового об’єкту росіянам треба задіювати “серйозну” техніку і відповідну кількість особового складу.

Коментуючи події у Бєлгородській області, він наголосив, що це “внутрішній конфлікт”, а українські Сили оборони займаються звільненням виключно власних земель.