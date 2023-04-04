Суспільство

Росія утримує в Чорному морі три ракетоносії, на них може бути до 20 “калібрів”

4 Квітня 2023 13:17
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війна

У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають три ворожі носії крилатих ракет типу “Калібр”, загальний залп може сягати до 20 ракет.

Про це повідомила пресслужба ВМС ЗСУ.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель, а в Середземному – до 7 ворожих кораблів, із них 3 ракетоносії, загальний залп складає до 20 ракет.

Водночас спікер Оперативного командування “Південь” Владислав Назаров повідомив про перебування в Чорному морі 11 ворожих кораблів.

Раніше пресслужба ОК “Південь” повідомляла про перебування в Чорному морі двох ракетоносіїв.

“У Чорному морі корабельне угруповання ворога складається з 9 кораблів, які маневрують поблизу південно-східного узбережжя Криму. На бойовому чергуванні 1 надводний і 1 підводний ракетоносій, сумарний залп “калібрів” може сягати 12″, – ідеться в повідомленні.

У командуванні зазначили, що загроза ракетного удару залишається високою.


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