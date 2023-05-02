Суспільство

Росія безкарно застосовує керовані авіабомби, – Ігнат

2 Травня 2023 14:25
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війна

Російські окупанти стали регулярно застосовувати проти України керовані авіабомби – це стало новим викликом для Сил оборони. Про це розповів речник Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

“Керовані авіабомби – це новий виклик, нові ризики для нас, проти яких треба створювати протидію. Нам потрібно якнайшвидше приймати рішення щодо цього, тому що противник буде нарощувати виробництво цих бомб. Він бачить, що він безкарно це сьогодні робить”, – сказав Ігнат.

Він зазначив, що від керованих авіабомб страждає лінія 20-30 км від передової та державного кордону – Чернігівський, Сумський, Харківський, Запорізький, Миколаївський, Одеський області.

“Противник робить це регулярно, щодня завдаючи цих ударів”, – сказав спікер ПС ЗСУ.


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