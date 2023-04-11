Суспільство

Рада заборонила використання феєрверків та салютів в Україні

11 Квітня 2023 15:00
0
читать на русском →
рада

Верховна рада заборонила використання феєрверків і салютів на території України. Нардепи ухвалили в цілому відповідний законопроект.

“За” проголосували 290 народних депутатів.

Зокрема, мова йде про законопроєкт №7438, “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу піротехнічних виробів” що забороняє продаж та використання феєрверків.

Таким чином, поширюється заборона на використання, продаж та передачу феєрверків, салютів і петард.

Також документом передбачена заборона проведення будь-яких заходів із використанням піротехнічних виробів та вибухових речовин. Втім, є виключеннями за видом феєрверків. Йдеться про ті, що мають дуже низький рівень небезпеки і незначний рівень шуму, який не перевищує 60 дБ.

Разом з тим це обмеження не поширюється на використання піротехніки Збройними силами України, Національною поліцією та аварійно-рятувальними службами.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
11 Квітня 2023 12:55
15

На Великдень комендантська година у Харкові залишиться незмінною
11 Квітня 2023 15:00
0

Рада заборонила використання феєрверків та салютів в Україні
11 Квітня 2023 13:29
25

Ахметов позивається до Росії щодо повного відшкодування збитків
11 Квітня 2023 12:14
142

Уряд вніс зміни до порядку вручення повісток
11 Квітня 2023 11:50
49

NYT: Європа пообіцяла Україні мільйон снарядів на рік. Це реально?
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

США шпионили за Президентом Украины
Сергій ПРИТУЛА

Заткніться!
Александр КИРШ

Почему пуйло уничтожает в первую очередь именно «русскую» часть Украины
Александр КИРШ

Чем война в Украине должна пугать американцев
Віталій ПОРТНИКОВ

Кремль боїться контрнаступу ЗСУ?
Альфред КОХ

Что, Коля, забыл как ты жрал ножки Буша у себя в Карелии?..
усі думки