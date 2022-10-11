Поліція Харківщини створила Telegram-бот для встановлення росіян, які вчиняли воєнні злочини

Слідче управління Харківської області створило канал та бот у Telegram. У ньому поліція публікуватиме фото росіян, яких підозрюють у скоєнні воєнних злочинів на окупованих територіях Харківщини.

Про це повідомив начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

“В слідчих вже є велика база окупантів-росіян та їх злочинів, але необхідні свідки та докази. Особливо цікавить відео та фотоматеріали”, — написав Болвінов.

Під фото окупантів поліція пише місто чи селище, де перебував той чи інший військовий РФ. Якщо вам щось відомо про нього чи будь-який воєнний злочин, поліція просить писати в бот або залишати коментар під дописом у каналі, аби слідчий міг зв’язатися для встановлення деталей.