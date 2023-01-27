Під російським Бєлгородом перекинувся “КамАЗ” із окупантами

У Бєлгородській області Росії 27 січня перекинулася вантажівка “КамАЗ” із російськими військовими, відомо про шістьох постраждалих.

Військовий “Камаз” перекинувся в селі Гостищеве (Яковлевський район) близько 09:00. Шістьох постраждалих доправили до військового госпіталю в Бєлгороді.

“Важких” двоє – в одного забій поперекового відділу, закритий перелом хребта під питанням, у другого закритий перелом поперечних відростків хребців поперекового відділу.

Російські ЗМІ повідомляють, що причиною ДТП могли бути погодні умови, зокрема температура повітря вночі від -8 до -13 градусів, вдень – від -4 до 1 градуса.