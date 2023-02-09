Під Кремінною Сили оборони знищили ворожий “Термінатор”

Українські військові знищили російську машину підтримки танків “Термінатор” під Кремінною на Луганщині.

Про це повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

“Нещодавно орки на своєму головному пропагандистському раша ТБ хизувалися бойовою машиною підтримки танків з гучною назвою “Термінатор”. Стільки красивих слів про те, що машину майже неможливо знищити….майже.

На фото від луганських захисників саме той “Термінатор” з рашистського відео, саме та одиниця, яку так розхвалював пропагандист, та екіпаж, командир якого щось розповідав про “заразу”…

Кремінські ліси страшні…особливо до справжньої російської зарази”.

Дата ефективної роботи сил оборони не розкривається.