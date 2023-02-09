Суспільство

Під Кремінною Сили оборони знищили ворожий “Термінатор”

9 Лютого 2023 12:12
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війна

Українські військові знищили російську машину підтримки танків “Термінатор” під Кремінною на Луганщині.

Про це повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

“Нещодавно орки на своєму головному пропагандистському раша ТБ хизувалися бойовою машиною підтримки танків з гучною назвою “Термінатор”. Стільки красивих слів про те, що машину майже неможливо знищити….майже.

На фото від луганських захисників саме той “Термінатор” з рашистського відео, саме та одиниця, яку так розхвалював пропагандист, та екіпаж, командир якого щось розповідав про “заразу”…

Кремінські ліси страшні…особливо до справжньої російської зарази”.

Дата ефективної роботи сил оборони не розкривається.


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