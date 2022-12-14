Суспільство

Під час пожежі у Харкові врятували двох жінок, одна з них отримала опіки

14 Грудня 2022 10:44
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дснс, пожежа

Під час пожежі у триповерховому будинку на вулиці Велика Гонтарівська пожежники врятували двох жінок.

59-річна власниця квартири, де спалахнула пожежа, отримала опіки рук, повідомили у пресслужбі ДСНС Харківської області.

“Із сусідньої квартири вогнеборці врятували ще одну жінку, 1968 року народження. Їй загрожувала смертельна небезпека від задимлення. Ще 5 мешканців цього будинку евакуювали на свіже повітря”, — сказано у повідомленні.

Про пожежу рятувальникам повідомили о 20:47, за дві години вогонь загасили. Площа пожежі склала 20 кв. м, причину займання з’ясовують.


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