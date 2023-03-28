ПЦУ створила свою організацію у Почаївській лаврі, яку орендує УПЦ МП

Священний Синод Православної Церкви України (ПЦУ) вирішив створити релігійну організацію «Почаївська Свято-Успенська Лавра Тернопільської єпархії ПЦУ». Наразі лавра у Почаєві орендується Українською православною церквою (московського патріархату).

Рішення Синоду опубліковано на сайті ПЦУ.

Як зазначається, релігійну організацію утворили у складі Тернопільської єпархії ПЦУ. Її священноархімандритом був затверджений митрополит Тернопільський і Кременецький Нестор.

Зазначимо, Почаївська Успенська лавра — православний чоловічий монастир у Почаєві Тернопільської області зі статусом лаври. Монастир перебуває в оренді УПЦ МП.

В оренду УПЦ лавру передали у 2003 році, а договір про оренду уклали на 49 років. До комплексу Почаївської лаври входить 18 споруд, 6 з них перебуває на балансі Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника.

Міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що щодо однієї з церков на території Почаївської лаври була припинена угода. Він розповідав, що керівник Почаївської Успенської лаври подав до суду щодо повернення церкви УПЦ МП. Ткаченко заявив, що священник, який керує лаврою, не допустив представників заповідника, тож має відкритися кримінальне провадження щодо перешкоджання користування майном держави.

«У Почаївській лаврі цей процес розпочався. Так само будуть інші процеси стосовно інших закладів, де припинили дію угоди користування об’єктами, які належать до історичної спадщини України», — казав Ткаченко.