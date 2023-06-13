Суспільство

Одеські морпіхи звільнили Макарівку на Донеччині. Тривають стабілізаційні дії

13 Червня 2023 10:07
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Деокупація

Населений пункт Макарівка на Донеччині звільнено від російських окупантів.

Про це повідомляє пресцентр 35-ї окремої бригади морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського.

“Одеські морські піхотинці продовжують гнати окупантів з української землі. Цього разу військові знаходилися в авангарді звільнення села Макарівка Донецької області. Як результат, частина особового складу ворога була знищена, частина взята в полон, частина втекла. Наразі в населеному тривають стабілізаційні дії”, – йдеться у повідомленні.

Раніше у Міноборони повідомили, що у Донецькому та Таврійському операційних районах визволено 7 населених пунктів: Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне.


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