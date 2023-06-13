Обстріл Харкова: рятувальники гасили пожежу майже п’ять годин

13 червня о 03:16 рятувальники отримали інформацію про влучання ударного безпілотника у складську будівлю у Салтівському районі Харкова, внаслідок чого сталася пожежа.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Харківщини.

Коли прибули перші підрозділи ДСНС, площа пожежі складала близько 1000 кв. м.

“Горіли дах і конструктивні елементи будівлі, а також майно, яке в ній зберігалось. На місці працювали 18 одиниць основної та спеціальної рятувальної техніки та 82 бійці особового складу ДСНС. О 08:00 рятувальники загасили загоряння”, — йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, поранених внаслідок обстрілу немає.