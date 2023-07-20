Суспільство

Нацгвардійці взяли в полон російського командира з Чечні

20 Липня 2023 16:34
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війна

Бійці однієї зі штурмових груп 15 бригади оперативного призначення взяли в полон російського командира з Чечні, повідомив заступник директора департаменту планування із застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович.

“18 липня бійці однієї зі штурмових груп 15 бригади оперативного призначення взяли в полон командира роти 70 гвардійського мотострілецького полку, що дислокується в місті Шалі Чеченської Республіки”, – розповів Уршалович під час брифінгу в Military Media Center.

За словами полковника, полонений розповів про низький морально-психологічний стан особового складу та його небажання вести бойові дії.

“Йому було надано медичну допомогу, після чого передано відповідним органам”, – додав Уршалович.


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