Нацгвардійці взяли в полон російського командира з Чечні

Бійці однієї зі штурмових груп 15 бригади оперативного призначення взяли в полон російського командира з Чечні, повідомив заступник директора департаменту планування із застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович.

“18 липня бійці однієї зі штурмових груп 15 бригади оперативного призначення взяли в полон командира роти 70 гвардійського мотострілецького полку, що дислокується в місті Шалі Чеченської Республіки”, – розповів Уршалович під час брифінгу в Military Media Center.

За словами полковника, полонений розповів про низький морально-психологічний стан особового складу та його небажання вести бойові дії.

“Йому було надано медичну допомогу, після чого передано відповідним органам”, – додав Уршалович.