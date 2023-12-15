На війні в Україні перебувають понад 470 тис. російських військових, – ГУР

Головне управління розвідки заявило, що станом на грудень 2023 року на війні в Україні перебувають 443 тисячі російських окупантів, ще 30 тисяч – росгвардійців.

Про це заявив представник ГУР Андрій Черняк у коментарі Liga.

“За його словами, чисельність російської армії в Україні – 443 тис. бійців на сьогодні. Також на фронті та окупованих територіях перебувають близько 30 тис. окупантів із росгвардії”, – йдеться у повідомленні.

Натомість спікер української розвідки Андрій Юсов сказав, що реальне число – понад 450 тис.