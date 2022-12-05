Суспільство

На Київщині, Дніпропетровщині і Донеччині застосували екстрені відключення, – ДТЕК

5 Грудня 2022 18:30
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електроенергія

Через чергову масовану атаку РФ на об’єкти критичної інфраструктури на Київщині, Дніпропетровщині та Донеччині наразі застосовані екстрені відключення.

Про це повідомили в ДТЕК.

Графіки стабілізаційних відключень поки не діють.

“Просимо набратися терпіння та зберігати спокій. Ми повернемось до стабілізаційних графіків, щойно ситуація в енергосистемі стабілізується”, – додали в компанії.

Водночас голова Київської ОВА Олексій Кулеба заявив, що у Київській області є влучання в об’єкт енергетичної інфраструктури.

“У регіоні тривають екстрені вимкнення. Без електрики наразі близько 40% абонентів”, – підкреслив він.


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