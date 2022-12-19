На Харківщині відновили електропостачання 75% деокупованих територій

У Харківській області відновили електропостачання 75% територій, які вже вдалося звільнили з-під російської окупації. До початку лютого планують відновити світло на всіх деокупованих територіях регіону.

Про це в етері телемарафону повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, на решті 25% деокупованих територій відновити електропостачання буде найважче. А втім, світло на основних напрямках вже відновили, стверджує Синєгубов.

«У нас є прогнози, що до кінця року ми ще 15% підключимо і десь до 1 лютого підключимо 100% деокупованих територій», — зазначив голова ОВА.