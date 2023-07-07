На Харківщині дозволили офлайн-навчання у школах. В ОВА розповіли, як їх проводитимуть

На Харківщині планують проводити тренування для вчителів та дітей під час офлайн-навчання.

Про це повідомила працівниця пресслужби обласної військової адміністрації Юлія Шупенко з посиланням на начальника ОВА Олега Синєгубова.

Суспільне наводить основні питання та відповіді.

Чи потрібне додаткове рішення органів місцевого самоврядування для офлайн-навчання, чи достатньо того, що було прийнято?

Рада оборони дозволила розпочати традиційне навчання. Але остаточне рішення приймають засновники закладів освіти. Учасники засідання докладно обговорили це питання, обмінялися думками. У підсумку було прийнято спільне рішення.

Скільки у Харкові шкільних укриттів? Хто має їх перевіряти?

У закладах освіти по всій області є 502 укриття. У Харкові найпростіших укриттів в дитсадках — 80 і в школах — 131. Їх буде перевіряти спільна комісія ДСНС та обладміністрації.

Чи можуть батьки відмовитися від офлайн-навчання?

Так. Батькам запропонують написати заяву щодо бажаного формату освіти. Ймовірно, процес буде змішаним: частина класу навчається офлайн, а решта — вдома онлайн. Або можливо, що офлайн проводитимуть тільки практичні заняття. Це мають вирішувати на місцях, враховуючи також думки батьків.

Як планують швидко евакуювати дітей до укриттів?

Громади мають приймати рішення, консультуватися з військовими на місцях, в залежності від безпекової ситуації в громаді, наближеності до кордону тощо.

Для дітей будуть проводити тренування, щоб відпрацювати процес переміщення в укриття до автоматизму. Там облаштовують класи, щоб діти могли продовжувати уроки. Такі приклади вже є, зокрема, у Харкові — в обласному ліцеї-інтернаті “Обдарованість” та у Пісочинській громаді.

Чим обумовлено таке рішення?

Таке рішення обумовлене соціальним запитом від громад, пояснив в ефірі Українського Радіо Харкова директор обласного департаменту освіти та науки Олексій Литвинов.

За його словами, укриття у навчальних закладах мають бути сертифіковані згідно з вимогами державних будівельних норм.

За півтора місяця, до початку навчального року у вересні, планують відпрацьовувати у тому числі різні моделі змішаного навчання, наприклад, проводити заняття в бомбосховищах.