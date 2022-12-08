На Харківщині діють лише планові відключення електроенергії, — Синєгубов

У Харківській області діють лише планові графіки відключення електроенергії, аварійні наразі не застосовують.

Про це в ефірі нацмарафону сказав голова обладміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, пошкоджену російськими обстрілами критичну інфраструктуру відновили.

“Ми залежимо від загальнонаціональної ситуації з електропостачанням, однак наразі у нас всі абсолютно критичні об’єкти, які були пошкоджені, були під ударами, в тому чи іншому вигляді відновили своє функціонування, і ми стабілізували цю ситуацію. У нас проводяться планові відключення, які залежать напряму від ситуації в “Укренерго” в національній мережі”, — сказав Синєгубов.

За словами голови ОВА, близько 80% абонентів на деокупованих територіях Харківщини вже має світло.

“Досі є населені пункти, які після деокупації ще жодного разу не під’єднувалися до електроенергії. Це залежить від складних процесів розмінування, електрики не мають можливості підійти до ліній електропередач, щоб їх відновлювати. Найближчим часом ми це питання вирішимо”, — говорить очільник ОВА.