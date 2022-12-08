Суспільство

На Харківщині діють лише планові відключення електроенергії, — Синєгубов

8 Грудня 2022 18:45
17
електроенергія

У Харківській області діють лише планові графіки відключення електроенергії, аварійні наразі не застосовують.

Про це в ефірі нацмарафону сказав голова обладміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, пошкоджену російськими обстрілами критичну інфраструктуру відновили.

“Ми залежимо від загальнонаціональної ситуації з електропостачанням, однак наразі у нас всі абсолютно критичні об’єкти, які були пошкоджені, були під ударами, в тому чи іншому вигляді відновили своє функціонування, і ми стабілізували цю ситуацію. У нас проводяться планові відключення, які залежать напряму від ситуації в “Укренерго” в національній мережі”, — сказав Синєгубов.

За словами голови ОВА, близько 80% абонентів на деокупованих територіях Харківщини вже має світло.

“Досі є населені пункти, які після деокупації ще жодного разу не під’єднувалися до електроенергії. Це залежить від складних процесів розмінування, електрики не мають можливості підійти до ліній електропередач, щоб їх відновлювати. Найближчим часом ми це питання вирішимо”, — говорить очільник ОВА.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
8 Грудня 2022 18:57
54

Сили оборони атакували ворожі пункти управління та район зосередження артилерії РФ, – Генштаб
8 Грудня 2022 21:45
16

Словаччина планує відновити виробництво снарядів 120 і 155 мм для України
8 Грудня 2022 21:14
46

Окупанти обстріляли Харківщину, влучили у приватний будинок
8 Грудня 2022 19:23
36

Ексголову НБУ Шевченка заочно арештували за підозрою в масштабних розкраданнях
8 Грудня 2022 19:08
58

У Харківській області частково перекриють кілька трас через снігопад
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Американские 600 это украинская 1000, а хитрая тварь это тоже тварь
Александр КИРШ

Наша европейская Сестра
Александр КИРШ

Россия альтернативная: меньше Ватикана, но с большой буквы
Віталій ПОРТНИКОВ

Соглашайтесь на Гаагу
Юрій БУТУСОВ

Втрати у війні
Александр КИРШ

Хегер вам, или У кого шарфик, а у кого — Терехов
усі думки